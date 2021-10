Università, un anno dopo il master il 53,6% dei diplomati ha un lavoro a tempo indeterminato

ROMA – Scelgono di lavorare perlopiù come insegnanti, medici specializzati, esperti di digital marketing, art director, supporto clienti e, ad un anno dal master, hanno un impiego a tempo indeterminato con una retribuzione mensile netta media di 1.745 euro. Tali sono il 53,6% dei diplomati secondo un’indagine su occupazione e reddito a un anno dal titolo e sui corsi post laurea più richiesti da giovani e aziende realizzata dall’università Niccolò Cusano.



Dalle rilevazioni effettuate da Almalaurea su diplomati del 2019, fanno sapere inoltre dall’ateneo, gli occupati a un anno dal master rappresentano l’86,9% del totale, il 94,4% per l’area medica, l’85,8% per l’area scientifica, l’83,8% per l’area economica, giuridica e sociale e il 78,4% per l’area statistica. Management e business administration, marketing, risorse umane e giurisprudenza si confermano le aree disciplinari dei master universitari che registrano un maggior interesse da parte dei potenziali iscritti. Ma si registrano dei trend in forte crescita anche nell’ambito della psicologia e della formazione. Circa 40mila in tutta Italia, infine, sono gli studenti che si iscrivono a master di primo o secondo livello.