Al via i seminari dell’UICI aspettando il XXIV Congresso Nazionale

ROMA – L’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti (UICI) da oggi dà il via a una nuova modalità di dibattito e confronto che precede il XXIV Congresso Nazionale dell’Unione, a Roma dal 5 all’8 novembre, nella speranza che possa concretamente contribuire ad accrescere la capacità di elaborazione e di sintesi da sottoporre alle riflessioni congressuali e alle relative risoluzioni. Per questo motivo sono previsti cinque Seminari sulla piattaforma Zoom, ognuno con i suoi coordinatori e tanti esperti del settore.

Ecco le date: oggi si parla di Lavoro; Nuove Attività Lavorative; Comitato Nazionale Giovani; Comitato Nazionale Tecnico dei Centralinisti Telefonici; Comitato Tecnico-Scientifico dei Fisioterapisti e Massofisioterapisti; Ipovisione; Previdenza e Pensionistica. Venerdì 9 ottobre, nel corso del secondo seminario, si approfondiranno Ausili e Tecnologie; Autonomia, Mobilità e Vita Indipendente; Cani Guida; Terza Età. Al terzo seminario del 13 ottobre saranno affrontati argomenti come Supporto Amministrativo; Attuazione del Programma Congressuale; Dipartimento Politica e Rapporti Istituzionali; Fand, Fid, Consulte e Associazioni della Disabilità; Organizzazione UICI e Territorio; Raccolta Fondi, progettazione; Relazioni Internazionali; Comitato di Gestione Servizio Civile e Servizi ai Soci; Gruppo di Lavoro per Interventi nei Paesi in Via di Sviluppo. Nel quarto seminario del 14 ottobre sarà la volta di Beni Culturali e Artistici; Servizi Librari; Pari Opportunità, Sport, Tempo Libero e Turismo Sociale; Informazione e Comunicazione; Trasparenza, Visibilità e Immagine. E nel quinto seminario del 15 ottobre si chiuderà il ciclo con Istruzione e Formazione; Pluridisabilità; Studi Musicali; Gruppo Docenti; Comitato Nazionale dei Genitori, Soci Tutori UICI.

Per saperne di più visita il sito www.uiciechi.it