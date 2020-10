Al via la campagna di vaccinazione antinfluenzale nel Lazio. D’Amato: “Ci sono dosi per tutti”

ROMA – Entra nel vivo nel Lazio la campagna di vaccinazione antinfluenzale 2020. Questa mattina, all’ospedale San Giovanni di Roma, sono stati vaccinati i primi pazienti con patologie croniche, dopo che nei giorni scorsi – come sta avvenendo su tutto il territorio – sono iniziate le vaccinazioni per gli operatori sanitari. “È importante prima di tutto che gli operatori e i soggetti a rischio si vaccinino per evitare una sovrapposizione dei sintomi con il Covid, che purtroppo sono analoghi- ha detto l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato, a margine del ‘Vaccination day‘ nella Sala Folchi del nosocomio romano.

“Noi non abbiamo problemi di scorte: ci sono 2,4 milioni di dosi quindi non bisogna farsi prendere dall’ansia. Bisogna chiamare il proprio medico di medicina generale o il proprio pediatra per prenotare il vaccino. Dal 15 ottobre, poi, saranno disponibili ogni settimana 20 mila dosi nelle farmacie”.

