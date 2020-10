VIDEO | Dg Asl Roma 1: “Responsabilità è vaccinarsi contro l’influenza”

ROMA – “La campagna vaccinale antinfluenzale sta partendo in questi giorni con un grande impegno della Regione Lazio ad aumentare le dosi fino a 2,4 milioni. L’Asl Roma 1 e’ fortemente impegnata, oggi anche in collaborazione con l’azienda ospedaliera San Giovanni, per vaccinare gli operatori sanitari. Ci sono due parole chiave di questa campagna: la responsabilita’ e la prossimita’“. Lo ha detto il direttore generale dell’Asl Roma 1, Angelo Tanese, intervenendo al ‘Vaccination day‘ organizzato all’ospedale San Giovanni di Roma, dove sono iniziate le vaccinazioni antinfluenzali anche per i pazienti con patologie.

“Responsabilita’ perche’ abbiamo capito in questo periodo che il comportamento di ciascuno incide a tutela di tutti, quindi deve esserci responsabilita’ da parte di medici, pediatri e cittadini– ha spiegato Tanese- La prossimita’ invece perche’ dobbiamo aiutare il piu’ possibile le persone ad avere un accesso rapido ai servizi. La campagna antinfluenzale e’ uno strumento potentissimo di protezione della popolazione e il servizio sanitario in questo sta dimostrando di dare a tutti un servizio adeguato”.