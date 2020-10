Coronavirus, Regione Lazio: “Raddoppiamo i drive-in per ridurre le attese”

ROMA – La Regione Lazio nei prossimi giorni raddoppierà le postazioni drive-in dove effettuare il tampone, per venire incontro alla maggiore richiesta dovuta anche alle scuole e per abbattere i tempi di attesa. “È nostra intenzione potenziare raddoppiando la rete dei drive-in- ha detto, all’agenzia Dire, l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato- Questa è una fase in cui bisogna aumentare l’attività di screening, per cui i drive-in assieme anche ai laboratori privati autorizzati con la possibilità di fare il test a una tariffa calmierata. Questo consentirà di aumentare il denominatore e noi ci attendiamo anche una riduzione dei tempi di attesa“. D’Amato ha poi aggiunto: “Chiedo sempre di tenere conto delle particolari condizioni, di avere un po’ di pazienza perché i nostri operatori stanno lavorando a ritmi serrati per rispondere ai bisogni della popolazione”.