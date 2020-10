Dl agosto, respinto in Senato l’emendamento sulla vertenza Dema

ROMA – “Il Senato della Repubblica ha respinto un emendamento presentato dai senatori Matrisciano (M5S) e Laus (PD) attraverso cui sarebbe stato possibile concedere una dilazione dei debiti contributivi in presenza di un accordo di ristrutturazione o di concordato preventivo. Il che avrebbe reso più che probabile il salvataggio del gruppo Dema (settore aeronautico). Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione dell’inconcludenza di un governo a trazione Pd-M5s che in campagna elettorale ha dato vita a sfilate durante le quali ministri, sottosegretari e candidati alla regione hanno garantito che non sarebbe stato perso un solo posto di lavoro e che si sarebbero create le condizioni per salvare la Dema”. Così, in una nota congiunta, i deputati Mauro D’Attis e Paolo Russo di Forza Italia.

“Una sciatteria che si consuma, ancora una volta, sulla pelle dei lavoratori e di regioni già in difficoltà occupazionali come la Puglia e la Campania. Proprio per questo abbiamo presentato un emendamento alla Camera dei Deputati con l’obiettivo di offrire una scialuppa di salvataggio al Governo per mantenere gli impegni ancora una volta disattesi. Non è da escludere, però che sul decreto agosto venga posta la fiducia e quindi per salvare la Dema si dovrà varare in extremis un provvedimento ad hoc. Adesso vedremo quanto PD e Movimento 5 Stelle ci tengono realmente al Sud ed alle sorti di tanti lavoratori”, conclude.

