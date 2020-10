Tg Cinema, edizione del 7 ottobre 2020

ROMA SI TRASFORMA IN UN SET: PRIMO CIAK PER CRUISE E SOLDATI

A Roma sono partite le riprese dell’ultimo ‘Mission Impossibile’ con Tom Cruise e de L’uomo di fumo’ di Giovanni Soldati con Stefania Sandrelli. Cruise ha battuto il primo ciak tra Rione Sant’Angelo e Rione Monti. Nei prossimi giorni, il set internazionale animerà con inseguimenti mozzafiato le altre vie del centro. Secondo i dati forniti dalla produzione americana, dei circa 35 milioni di costi della produzione in Italia, si prevede che oltre 18 milioni saranno spesi a Roma. Soldati, invece, ha iniziato le riprese del suo road movie poliziesco, tinto di dramma e commedia, all’Università degli Studi La Sapienza. La troupe proseguirà poi a Latina, San Felice Circeo, Pontinia e Sabaudia.

SLITTA ANCORA IL DEBUTTO DI ‘DUNE’ E ‘THE BATMAN’

Le produzioni di Hollywood si fanno attendere. ‘Dune’ di Denis Villeneuve con Timothée Chalamet e ‘The Batman’ di Matt Reeves con Robert Pattinson hanno posticipato l’uscita al cinema. Il primo debutterà a ottobre del 2021. Il secondo, invece, a marzo del 2022. Questa decisione è stata dettata dai rallentamenti delle riprese e dallo scarso afflusso di pubblico nelle sale cinematografiche americane a causa del Covid.

‘FERRO’, IL DOCUFILM SU TIZIANO FERRO ARRIVA SU PRIME VIDEO

Da un’idea di Tiziano Ferro il 6 novembre arriva su Amazon Prime Video il docu-film ‘Ferro’. Ambientato tra Italia e Stati Uniti, il documentario accompagnerà il pubblico, tra lacrime e sorrisi, in un percorso che permetterà a tutti di conoscere la persona dietro i riflettori, mostrando gli alti e bassi e le sfide dal punto di vista dell’artista dopo vent’anni di carriera. “Ogni volta che ho consegnato alla gente le mie cicatrici, si sono sempre trasformate in soluzioni”, ha detto il cantante. “Ferro’ per me è questo – ha continuato Tiziano – un altro tassello alla luce dei miei 40 anni. Un po’ storia, un po’ diario, un po’ terapia e un po’ testamento. Di certo la celebrazione di un sogno”.

‘LASCIAMI ANDARE’ ARRIVA AL CINEMA L’8 OTTOBRE

‘Lasciami andare’ di Stefano Mordini, dall’8 ottobre al cinema con Warner Bros. Pictures, indaga sul percorso che il razionale Marco, il personaggio interpretato da Stefano Accorsi, intraprende per superare la morte del figlio e la presenza di questo nella sua vecchia casa. Ecco cosa ci ha raccontato Accorsi sul film, che ha chiuso la 77. Mostra del Cinema di Venezia.