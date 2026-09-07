lunedì 7 Settembre 2026

Cuba, embargo Usa da record: costa 8 miliardi di dollari l’anno

Lo ha annunciato il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez

di Vincenzo GiardinaData pubblicazione: 7-9-2026 ore 21:49Ultimo aggiornamento: 7-9-2026 ore 23:01

ROMA – L’embargo statunitense ha provocato a Cuba perdite finanziarie “record” per 8 miliardi di dollari tra marzo 2025 e febbraio 2026. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez.

Secondo il dirigente, la cifra è superiore del 7% a quella dell’anno precedente.

“Queste cifre non includono i danni provocati dall’assedio energetico” in vigore dalla fine di gennaio, “né le sanzioni secondarie” applicate da maggio, ha aggiunto Rodriguez. L’embargo degli Stati Uniti contro Cuba è in vigore dal 1962.

Leggi anche

Ue, von der Leyen annuncia un pacchetto di 200 milioni di euro per la Groenlandia

di Redazione

Un altro funerale di massa di bambini, a Gaza

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia