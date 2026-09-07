Cuba, embargo Usa da record: costa 8 miliardi di dollari l’anno

ROMA – L’embargo statunitense ha provocato a Cuba perdite finanziarie “record” per 8 miliardi di dollari tra marzo 2025 e febbraio 2026. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri cubano Bruno Rodriguez.

Secondo il dirigente, la cifra è superiore del 7% a quella dell’anno precedente.

“Queste cifre non includono i danni provocati dall’assedio energetico” in vigore dalla fine di gennaio, “né le sanzioni secondarie” applicate da maggio, ha aggiunto Rodriguez. L’embargo degli Stati Uniti contro Cuba è in vigore dal 1962.