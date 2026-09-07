Emma Bonino ricoverata d’urgenza in ospedale: “Resta vigile e lucida”

ROMA – Emma Bonino è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Santo Spirito a Roma.

Settantotto anni, ex commissaria europea e ministra italiana, la dirigente radicale era stata ricoverata presso lo stesso ospedale dopo un malore il 30 novembre 2025. In passato Bonino è stata colpita da un tumore al polmone.

Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria. Resta vigile e lucida. È quanto riferisce il medico curante Claudio Santini che è in contatto costante con i medici del Santo Spirito.