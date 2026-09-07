I ‘neonazi’ di Alternative fuer Deutschland trionfano in Sassonia, il generale Vannacci aspetta il suo turno in Italia

ROMA – I tempi cambiano, e con essi anche i protagonisti devono adattarsi. Oggi, un politico con le movenze e i toni di Hitler verrebbe probabilmente sommerso di sberleffi e ortaggi. Guardando i video di Ulrich Siegmund, il leader dell’AfD che ha strappato la Sassonia-Anhalt alla CDU di Merz (che lì governa da sempre), ci troviamo di fronte a uno scenario ben diverso: un giovane sorridente, sempre pronto a rispondere alle domande — anche a quelle più ostiche — e abile, da fine propagandista, a trasformare ogni accusa in un assist per esaltare le proprie idee.

Nato nel 1990, Siegmund è il politico più giovane, oltre che il primo esponente di un partito di estrema destra, a conquistare una Regione in Germania dal dopoguerra. Un successo strepitoso: il 44% dei voti, con un’affluenza altissima, pari all’80%. Significa che, rispetto alle precedenti tornate, l’AfD è riuscita a mobilitare e portare alle urne una fetta consistente di astenuti. Un’impresa non da poco e carica di significato.

Non riesco a condividere quelle lunghe analisi che, nel commentare il voto tedesco, si perdono nella litania del ‘bisogna capire le ragioni profonde’. Il fatto è che quei cittadini che per decenni, come Germania dell’Est, hanno vissuto sotto la dittatura sovietica provassero una sorta di nostalgia o il desiderio di ri-affidarsi di nuovo all’uomo forte. Lo ha capito al volo il boss russo Vladimir Putin, che non a caso è stato il primo a congratularsi per il risultato. Personalmente, non credo che le ragioni dietro a questo voto rientrino nelle categorie della politica tradizionale. È un voto di rifiuto, alimentato da una rabbia viscerale e dall’odio verso gli ultimi arrivati: colpevoli, nella narrazione populista, di sottrarre risorse, beni e denaro grazie alla complicità di governi che dirottano altrove ciò che spetterebbe di diritto ai “veri” tedeschi.

Con quale titolo? Quello di appartenere alla razza e al sangue germanico, e tanto deve bastare per avere ciò che si pretende. Di fronte a dati e tabelle che dimostrano l’infondatezza di queste tesi? Liquidati come truccati da chi vuole “fregarli”. Per questo motivo, ritengo illusoria la convinzione che la risposta giusta consista nello “spiegare meglio” le soluzioni alternative ai problemi che queste persone avvertono come vitali. Prendiamo un piccolo esempio: per la retorica sovranista, la società è fatta rigidamente di uomini e donne, di famiglie tradizionali con un papà e una mamma, come ripete spesso Matteo Salvini. Guai a sgarrare: omosessuali e lesbiche sono visti con sospetto, per non parlare delle unioni miste che contaminano il “puro sangue”. Eppure, in questa visione mancano clamorosamente di coerenza: la co-presidente dell’AfD, Alice Weidel, vive in Svizzera – alla faccia del sacro suolo natio- con una compagna originaria dello Sri Lanka e con i loro due figli adottati. Spiegare la complessità a chi rifiuta la realtà con la propaganda è un esercizio disperato.

Notizie del genere spiazzano chi, e io sono tra questi, ha sempre coltivato l’idea che il tempo, l’esperienza e il vissuto collettivo avrebbero alla fine portato l’umanità verso il progresso. La realtà ci dimostra il contrario: ci si può fermare, si può indietreggiare e si possono ricreare le condizioni per nuove tragedie. Oggi, molti teorici vicini a Putin e a Trump martellano giorno dopo giorno preannunciando l’apocalisse, convincendo le masse che l’unica via d’uscita sia prepararsi a combattere contro chi non la pensa come loro. Il messaggio fa leva sulla nostalgia e la lamentazione continua. Tutto nella vita quotidiana viene dipinto come peggiorato — cibo, abbigliamento, viaggi, case, infrastrutture — hanno perso la qualità e il sapore del passato. Ma è un inganno prospettico, perché del passato tendiamo a ricordare solo il bello, dimenticando che eravamo semplicemente più giovani. Dopo le guerre del Novecento si è pensato che i conflitti fossero nati da passioni forti e ideologie cieche e irrazionali.

Da qui la spinta, nei decenni successivi, a costruire società più aperte, fluide, fondate sull’idea che spetti a ciascuno trovare i propri valori senza dogmi. Ma questa apertura sfrenata, pur portando benessere a molti, ha finito per arricchire ulteriormente i già ricchi e per sfilacciare i legami sociali di base, lasciando passare il messaggio tossico che nella vita “ognuno deve farcela da solo” e che gli altri rappresentano solo un ostacolo. È esattamente in questo vuoto che si inseriscono le truppe dell’AfD e, in Italia, i militanti del generale Vannacci. Il loro messaggio è rassicurante nella sua semplicità: offrono il recupero di legami antichi, il ritorno alla famiglia patriarcale con l’uomo al lavoro e la donna a casa, la convinzione che ciascuno debba stare nel proprio recinto culturale e religioso — rigorosamente superiore a quello altrui. Questo è, a mio avviso, il livello più profondo che alimenta il successo nazional-populista.

Ed è su questo terreno che le forze progressiste, se non vogliono consegnare il futuro alla legge della giungla, devono trovare una risposta incisiva. Non basta più “spiegare” meglio, ma far vedere che le soluzioni già ci sono, sono praticate. Occorre ricostruire modelli di comunità capaci di dare un senso alla solitudine e allo smarrimento che affliggono tante esistenze. Soltanto riscoprendo una dimensione comunitaria si può dare una risposta alle domande esistenziali: qual è il mio scopo? Come dovremmo vivere insieme? Cosa dobbiamo al nostro partner, alla comunità, al Paese?

Nel nostro Paese esistono già moltissime realtà che affrontano e risolvono problemi complessi a livello di comunità. Diamo voce a queste esperienze, rendiamole pubbliche e a disposizione di tutti. È l’unica via concreta per arginare chi vuole riportarci indietro e farci precipitare nell’incubo della lotta di tutti contro tutti.