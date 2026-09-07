Tg Politico Parlamentare, l’edizione di lunedì 7 settembre 2026

AFD. IL VOTO TEDESCO DIVIDE LA POLITICA ITALIANA

La vittoria dell’AfD in Sassonia-Anhalt, con quasi il 44 per cento dei voti, accende il dibattito anche in Italia. Centrodestra diviso: Matteo Salvini esulta per il risultato e lo interpreta come un segnale della crescita delle forze sovraniste in Europa, mentre Antonio Tajani parla di una “pessima notizia”. Critico anche Giuseppe Conte, che guarda con preoccupazione all’avanzata dell’estrema destra in Germania. Il risultato tedesco riapre così il confronto nella maggioranza di governo sui rapporti con le forze sovraniste europee e anche con quelle italiane, come Futuro Nazionale di Roberto Vannacci.

DDL ANTISEMITISMO. TESTO RIPARTE ALLA CAMERA, PROTESTA ANPI

Si riapre il dibattito sul disegno di legge sul contrasto all’antisemitismo che tra due giorni sarà al voto della Commissione Affari costituzionali della Camera. L’ANPI, insieme ad Amnesty International, FNSI e altre associazioni, si prepara a un presidio a Montecitorio mercoledì dalle 13. I partigiani accusano il disegno di legge di “gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le posizioni critiche nei confronti di Israele”. Fratelli d’Italia tira dritto: “Non c’è alcun bavaglio: si può continuare a criticare liberamente le politiche di qualsiasi governo, incluso quello israeliano”, dicono i senatori.

DI BATTISTA. OPERATO A CUBA, SLITTA RIENTRO IN ITALIA

Resta ricoverato in terapia intensiva all’Avana Alessandro Di Battista, operato d’urgenza a Cuba. L’intervento chirurgico sembrerebbe riuscito, ma l’ex deputato M5S resta al momento sedato. Slitta quindi il suo rientro in Italia, inizialmente programmato con un’aeroambulanza. Per il decorso post-operatorio serviranno diverse settimane. Al suo fianco ci sono la compagna Sahra e due medici giunti da Roma. Dal mondo politico arrivano messaggi bipartisan di vicinanza e pronta guarigione.

L. ELETTORALE. PROSEGUONO VOTAZIONI IN COMMISSIONE SENATO

Riprende in Senato l’esame della legge elettorale, dopo che la settimana scorsa in commissione è arrivato il via libera all’emendamento del centrodestra che reintroduce le preferenze. La maggioranza si ricompatta così dopo il voto contrario della Camera. Restano da definire la soglia di sbarramento e il ballottaggio. Proteste dalle opposizioni. Per il leader M5S Giuseppe Conte “mentre il governo e’ concentrato sulla legge elettorale, noi cerchiamo di dare risposte alle persone che soffrono, come quelle con disabilità, sopraffatte dal carovita e dalla carenza di risorse”.