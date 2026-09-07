Ue, von der Leyen annuncia un pacchetto di 200 milioni di euro per la Groenlandia

Di Alessio Pisanò

BRUXELLES – “La Groenlandia può contare sull’Unione europea. Oggi sono tornata per portare i risultati concreti della nostra stretta cooperazione, con un nuovo pacchetto di partenariato Ue-Groenlandia del valore di 200 milioni di euro. Questo creerà nuove opportunità e un’Ue forte e impegnata sia in Groenlandia sia nell’Artico, perché la Groenlandia è un alleato strategico e un amico fidato”.

Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante la sua visita a Nuuk, dove ha firmato insieme al premier groenlandese Jens-Frederik Nielsen e alla prima ministra danese Mette Frederiksen una nuova dichiarazione congiunta per rafforzare le relazioni tra Bruxelles e la Groenlandia. Il nuovo pacchetto Global Gateway, che sarà investito quest’anno e il prossimo, punta in particolare su connettività digitale, materie prime critiche ed energia sostenibile, oltre a prevedere interventi per turismo ed edilizia abitativa.

L’obiettivo è creare nuove opportunità economiche per la popolazione locale e contribuire allo sviluppo dell’Artico. Sul fronte della connettività, l’Ue sosterrà insieme alla società groenlandese Tusass l’espansione delle capacità satellitari attraverso fornitori europei nei prossimi cinque anni, con l’obiettivo di aumentare le connessioni soprattutto negli insediamenti più remoti. Bruxelles sta inoltre finanziando studi di fattibilità per valutare lo sviluppo di data center in Groenlandia.

Per quanto riguarda le materie prime critiche, Ue e Groenlandia intendono sviluppare progetti minerari sostenibili collegati all’industria europea. Tra questi figurano il progetto per il molibdeno di Malmbjerg e quello per la grafite di Amitsoq di GreenRoc, riconosciuto come progetto strategico europeo nell’ambito del Critical Raw Materials Act. L’obiettivo è rafforzare le catene del valore tra Groenlandia e Ue e aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti europei. Sul capitolo energia, Bruxelles sosterrà un programma della società energetica nazionale Nukissiorfiit per decarbonizzare la produzione negli insediamenti più remoti attraverso sistemi ibridi basati sulle rinnovabili. Ue e Groenlandia stanno inoltre valutando un sostegno all’espansione della centrale idroelettrica di Buksefjord per rispondere alla crescente domanda di elettricità a Nuuk.

Gli investimenti riguarderanno anche la qualità della vita. Parte delle risorse servirà a preparare nuovi programmi per il turismo sostenibile, considerato uno dei settori con maggiori potenzialità per la diversificazione economica e la creazione di posti di lavoro. La nuova Dichiarazione congiunta estende inoltre la cooperazione a ricerca e innovazione, protezione civile, cybersicurezza, contrasto alle minacce ibride, ambiente e cambiamento climatico.