Roma, paura in via Cola di Rienzo: crolla il solaio del negozio ‘The North Face’

ROMA – Era in corso la ristrutturazione dell’hotel dei Consoli che si trova “sopra i tre negozi al piano terra e che occupa tutta la palazzina”, come accade “tutti i giorni da due settimane”. All’improvviso un pavimento è venuto giù, e insieme il solaio del negozio della ‘North Face’ di via Cola di Rienzo. Alle 10.30 dentro l’attività commerciale, strutturata ‘a L’, c’erano due clienti, un papà che voleva comprare uno zaino alla figlia, e due dipendenti, uno dei quali si chiama Raffaele Prete: “Ho sentito una botta fortissima, un’esplosione- ha raccontato- La mia collega, da dietro, è venuta correndo verso di me dicendo ‘Oddio, che è successo?’. Poi tutto buio, perché si sono spente le luci. C’era solo un po’ di luce che veniva dalla vetrina”.

Nessun ferito, “solo tanta paura– ha aggiunto- Soprattutto quella di non potere andare fuori, perché l’uscita era bloccata, e poi che potesse crollare l’altra parte del solaio. Ho sperato che i soccorsi arrivassero al più presto”.

#Roma, crollo solaio in una palazzina in ristrutturazione in via Cola di Rienzo: dalle 10:30 #vigilidelfuoco al lavoro con 2 squadre, nucleo #USAR e cinofili, esclusa la presenza di persone coinvolte. Operazioni di messa in sicurezza dell’area in corso [#7settembre 12:15] pic.twitter.com/ppviTk1iNt — Vigili del Fuoco (@vigilidelfuoco) September 7, 2026

TANZI (VVF): “ANCHE I CLIENTI COINVOLTI STANNO BENE”

“È crollato parzialmente il solaio di questo edificio, tra il piano terra e il primo piano. Per fortuna siamo riusciti a portare fuori le quattro persone coinvolte. Abbiamo fatto intervenire anche le squadre specializzate dei cinofili, così da assicurarci che non ci fossero altre persone coinvolte al di sotto delle macerie. Sono intervenute anche le squadre Usar, specializzate nella ricerca sotto le macerie e possiamo escludere che ci siano persone al di sotto”. Lo ha spiegato l’ingegnere Beatrice Tanzi, funzionario tecnico dei Vigili del Fuoco, Direttore Anticendio all’interno del Corpo Nazionale, intervenuta in via Cola di Rienzo a Roma, dove questa mattina è crollato il solaio nel negozio ‘The North Face’.

“Nel negozio- ha proseguito- c’erano anche due clienti che abbiamo fatto evacuare, sono tutti al sicuro. Adesso quello che stiamo continuando a fare sono le operazioni di messa in sicurezza e tutte le operazioni che il caso richiede per la sicurezza dell’edificio e dell’area circostante”.

Il crollo potrebbe essere collegato ai lavori che si stavano svolgendo all’interno del negozio. “Non è da escludere, è molto probabile che sia per questa ragione. Sicuramente- ha sottolineato il Direttore Anticendio- il materiale accatastato ha sovraccaricato il solaio”.

“Per fortuna, comunque, stanno tutti bene e questa è la cosa importante. I clienti- ha concluso Beatrice Tanzi- non sono stati coinvolti nella porzione crollata perchè si trovavano nella campata adiacente, che per fortuna non è venuta giù”.

CGIL: “SIA FATTA CHIAREZZA”

“Seguiamo con attenzione gli sviluppi delle operazioni di soccorso in via Cola di Rienzo, dove il crollo del solaio all’interno del negozio North Face, situato in una palazzina in fase di ristrutturazione, ha coinvolto diverse persone, tra cui il personale dell’attività commerciale.

La nostra categoria degli edili, la Fillea Cgil di Roma e Lazio, è immediatamente intervenuta per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare le condizioni degli operai impiegati nel cantiere di ristrutturazione dell’Hotel dei Consoli, che occupa i tre piani superiori dell’edificio”. E’ quanto si legge in una nota della Cgil di Roma e Lazio.

“Nel ringraziare le lavoratrici e i lavoratori della rete del soccorso pubblico, prontamente intervenuti per mettere in sicurezza le persone rimaste intrappolate all’interno dell’attività commerciale, alle quali esprimiamo la nostra vicinanza, auspichiamo che venga fatta piena chiarezza sulle cause del crollo e che siano accertate eventuali responsabilità, comprese quelle riconducibili alla proprietà dell’attività commerciale”, conclude la Cgil.