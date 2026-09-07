Temptation Island diventa ‘e poi e poi’: stasera l’appuntamento-storia del reality: “Ci saranno ribaltoni”

ROMA – Prima era ‘Temptation Island e poi’, adesso invece diventa ‘e poi e poi’: il puntatone-storia del reality che racconta le vicende di coppie in crisi alla resa dei conti cambia format e arriva nella versione ‘e poi e poi’, un doppio appuntamento speciale che andrà in onda per la prima volta questa sera su Canale 5. Il secondo appuntamento è previsto invece per il 14 settembre 2026.

Nella prima puntata di questa sera verranno mostrati gli sviluppi nelle relazioni di alcune delle sette coppie protagoniste dell’edizione 2026 del reality, a distanza di tempo dal programma. Qualche anticipazione si può già intravedere nel video condiviso su Instagram dal reality di Canale 5. E il conduttore Filippo Bisciglia, in un’intervista all’Adnkronos, ha annunciato “ribaltoni clamorosi“. Quindi potrebbero vedersene delle belle e il pubblico potrebbe avere grandi sorprese. “Quest’anno per la prima volta ci sono stati dei ribaltoni clamorosi. Il pubblico potrebbe ricredersi su 2 o 3 storie, potrebbe cambiare idea su alcune coppie”, ha detto Bisciglia, amatissimo dal pubblico.

BERNADETTE E DIAMANTE

In particolare, una delle poche coppie che aveva lasciato il programma con l’intento di riprovarci e restare insieme (Bernadette e Diamante), potrebbe invece lasciare sorpresi i telespettatori. Avevano annunciano un matrimonio nel loro futuro, ma nel breve video condiviso sui social si sente a un certo punto si sentirebbe Bernadette dire “Hai cambiato idea?“. Questa sera si potrà scoprire di più.

GIOVANNI E SABRINA

Stasera spazio anche a Giovanni Grazioso e Sabrina Soussi: lui uno dei protagonisti più apprezzati dal pubblico dell’edizione 2026, mentre lei era stata criticatissima. Questa sera potrebbe svelarsi anche il futuro di Giovanni, per cui si era parlato in un primo tempo di una possibile partecipazione al Grande Fratello Vip ma poi anche di Uomini e Donne. Ma non è tutto, perchè le anticipazioni mostrano Giovanni a cui viene proposto di vedere un video.

LE ALTRE COPPIE

Un colpo di scena potrebbe arrivare anche su Gabriele e Sara, che avevano lasciato Temptation Island separati: si sono riavvicinati dopo la fine del programma? Quanto a Francesca e Danilo, che erano usciti da Temptation Island insieme, potrebbe aver preso strade diverse. E circola il gossip che lei si sia riavvicinata al single Marco conosciuto durante il reality,