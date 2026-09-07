‘Il Paradiso delle Signore 9’ da oggi in prima visione: il nuovo cast e le anticipazioni

ROMA – Torna l’appuntamento quotidiano con “Il Paradiso delle Signore”, la fortunata serie daily di Rai 1, che inaugura la sua nona stagione con 160 nuovi episodi in prima visione, in onda da lunedì 7 settembre alle 16.05.

La serie si apre alla vigilia del Sessantotto, in un’Italia attraversata da una profonda trasformazione culturale e sociale. Questo spirito entra anche nel mondo de “Il Paradiso delle Signore”, dove una nuova generazione di protagonisti porta con sé sogni, inquietudini e aspirazioni, diventando il volto di un Paese che sta cambiando e il motore delle storie della serie. A interpretare questa svolta sono sette nuovi personaggi, affidati a sette attori, in gran parte al loro esordio. Le loro storie si intrecciano con quelle dei protagonisti storici, sullo sfondo di eventi che hanno segnato un’epoca, come i movimenti studenteschi, la trasformazione dei rapporti tra genitori e figli e la crescente consapevolezza, da parte delle donne, del proprio ruolo nella società.

Carla Corsi, interpretata da Lavinia Longhi, è una donna ambiziosa e determinata che, dopo essere rimasta vedova, conduce brillantemente gli affari di famiglia ed è pronta a sfidare apertamente la Contessa Adelaide, con cui ha più di un conto in sospeso. Al suo fianco, il figlio Iacopo (Alessio D’Ortenzi), stilista talentuoso e visionario legatissimo alla madre e la figlia Diana (Ksenia Borzak), giovane inquieta e anticonformista, insofferente ai rigidi schemi della borghesia e determinata a trovare la propria strada. Il loro arrivo non rappresenta soltanto una nuova rivalità imprenditoriale, ma spezza gli equilibri all’interno della famiglia Guarnieri.

Dopo la partenza di Irene, la nuova capo commessa Elisa Croce, interpretata da Agnese Lorenzini, dal carattere rigoroso, preciso e inflessibile, è chiamata a guidare le Veneri in una fase di profondo rinnovamento. Insieme a lei entra Valter (Antonio Ferrante), il nuovo magazziniere: un ragazzo gentile, affascinante e animato da un forte senso della giustizia sociale, che nasconde un passato ancora poco chiaro, destinato a riemergere.

Anche le Veneri si rinnovano con l’arrivo di Lia Mandalà (Anita Lucenti), siciliana, brillante e istintiva che è pronta a sfidare ogni regola e Simona Galbiati (Francesca Masini) riservata, educata e disciplinata che cercherà di recuperare il suo sogno di diventare ballerina.

Alla guida del grande magazzino ritroviamo Marcello Barbieri, Roberto Landi e Marta Guarnieri, affiancati da Matteo Portelli. Delia, invece, oltre a prepararsi al matrimonio con Gianlorenzo Botteri, potrà dedicarsi all’attività di parrucchiera mentre, dopo un’estate avventurosa, Irene e Johnny tornano a Milano, pronti a costruire un futuro insieme senza rinunciare al desiderio di libertà che caratterizza la loro generazione.

Alla Galleria Milano Moda, Odile deve ripartire con un nuovo stilista e affrontare le difficoltà finanziarie legate alla Banca Guarnieri.

In Villa Guarnieri, gli equilibri sono sempre molto delicati e un’improvvisa rivelazione aprirà la strada ad un ritorno inaspettato: quello di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker), che rientra a Milano dopo una lunga assenza. Cosa lo ha riportato a casa? E, soprattutto, da cosa sta cercando di fuggire?

A oltre dieci anni dal debutto in prima serata, Il Paradiso delle Signore si conferma uno degli appuntamenti più amati dal pubblico e una delle serie italiane più esportate nel mondo.

Nel corso degli anni si è affermata anche come una vera fucina di talenti, contribuendo a lanciare una nuova generazione di attori, tra cui Giusy Buscemi, Cristiano Caccamo, Giulia Vecchio, Giancarlo Commare, che proprio sul set della serie hanno mosso i primi passi della loro carriera.