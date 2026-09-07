‘Elogio degli introversi’, il nuovo saggio di Marco Visinoni

ROMA – È disponibile da oggi su Amazon, in formato ebook e cartaceo, ‘Elogio degli Introversi – Non devi cambiare’, il nuovo saggio di Marco Visinoni. Il libro parte da una tesi netta: l’introversione non è un tratto da correggere per adeguarsi a un modello dominante, ma un’unica architettura capace di generare tanto la creatività quanto la performance professionale. Per decenni il mondo del lavoro ha premiato un solo modello di successo: brillante, veloce, sempre presente sulla scena. Visinoni propone una lettura diversa, rivolta a chi ha passato anni ad adattarsi a quel modello anche quando non era necessario: la capacità di ascoltare, selezionare e riflettere prima di agire non è un difetto da correggere, ma una competenza a tutti gli effetti, e le organizzazioni che iniziano a riconoscerla, nei colloqui come nelle promozioni, hanno accesso a un talento che le altre continuano a scartare.

VISINONI: “NON È UN ELOGIO CONSOLATORIO”

“Ho scritto questo libro per chi ha passato anni a fingersi qualcun altro, convinto che fosse l’unico modo per contare qualcosa- dichiara l’autore- Non è un elogio consolatorio: è un metodo, pensato per essere messo alla prova sul lavoro, non solo compreso a livello personale“. Marco Visinoni, laureato con lode in Semiotica, è direttore commerciale in un’azienda del gruppo Tinexta. È autore di sette libri tra romanzi, racconti e saggistica. ‘Elogio degli Introversi’ è il suo primo saggio dedicato al tema dell’introversione come metodo professionale.