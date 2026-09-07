Sciopero dei treni l’8 settembre 2026: orari e fasce garantite

ROMA – Prende il via nella serata di oggi, lunedì 7 settembre, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore. L’agitazione sindacale, indetta da diverse sigle autonome e di base, tra cui Cub Trasporti, Sgb e l’Assemblea permanente dei lavoratori Fsi, scatta alle 21:18 di oggi e si concluderà alle 21:00 di martedì 8 settembre. La protesta coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo Ntv e Trenord.

La mobilitazione è stata proclamata per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale, il riconoscimento del lavoro usurante e garanzie sui turni di riposo e sulla conciliazione vita-lavoro. L’astensione dal lavoro potrà causare cancellazioni, ritardi e variazioni sul servizio a lunga percorrenza e regionale, con possibili ripercussioni sulla circolazione anche nelle ore immediatamente precedenti e successive all’orario dell’agitazione.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, sono attive le fasce di garanzia di legge previste nei giorni feriali: i servizi essenziali saranno assicurati dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 di martedì 8 settembre. Le imprese ferroviarie hanno inoltre pubblicato sui propri canali ufficiali la lista dei treni a lunga percorrenza, Frecce e Intercity garantiti.