lunedì 7 Settembre 2026

Sciopero dei treni l’8 settembre 2026: orari e fasce garantite

L'agitazione non riguarderà il trasporto pubblico locale

Data pubblicazione: 7-9-2026 ore 10:32Ultimo aggiornamento: 7-9-2026 ore 10:32

ROMA – Prende il via nella serata di oggi, lunedì 7 settembre, lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario di 24 ore. L’agitazione sindacale, indetta da diverse sigle autonome e di base, tra cui Cub Trasporti, Sgb e l’Assemblea permanente dei lavoratori Fsi, scatta alle 21:18 di oggi e si concluderà alle 21:00 di martedì 8 settembre. La protesta coinvolge il personale del Gruppo FS Italiane, Trenitalia, Trenitalia Tper, Italo Ntv e Trenord.

La mobilitazione è stata proclamata per chiedere il rinnovo del contratto collettivo nazionale, il riconoscimento del lavoro usurante e garanzie sui turni di riposo e sulla conciliazione vita-lavoro. L’astensione dal lavoro potrà causare cancellazioni, ritardi e variazioni sul servizio a lunga percorrenza e regionale, con possibili ripercussioni sulla circolazione anche nelle ore immediatamente precedenti e successive all’orario dell’agitazione.

Per quanto riguarda il trasporto regionale, sono attive le fasce di garanzia di legge previste nei giorni feriali: i servizi essenziali saranno assicurati dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00 di martedì 8 settembre. Le imprese ferroviarie hanno inoltre pubblicato sui propri canali ufficiali la lista dei treni a lunga percorrenza, Frecce e Intercity garantiti.

Leggi anche

Ex Ilva, scattano i licenziamenti per 2500 lavoratori. Schlein: “E intanto Meloni festeggia a Bari”

di Vittorio Di Mambro Rossetti

Lavoratore minorenne sul tetto senza protezione, sindacati a Ravenna furibondi

di Redazione

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia