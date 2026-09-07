VIDEO | Incidente all’aeroporto di Miami, cargo Amazon esce dalla pista e piomba sulle strade: almeno 5 vittime

ROMA – Incidente mortale all’aeroporto di Miami, Los Angeles, dove un aereo cargo di Amazon Prime ieri è uscito dalla pista in fase di atterraggio, per ragioni da chiarire, ha sbandato e ha investito alcune auto che stavano percorrendo le strade vicine all’aeroporto, prendendo poi fuoco. Cinque persone hanno perso la vita e altre cinque sono rimaste ferite, tre in modo molto grave. Quando l’aereo ha preso fuoco si è generato un vasto incendio, con fiamme alte e fumo visibili a grandi distanze, che ha fatto intervenire 60 squadre dei Vigili del fuoco.

Incidente all'aeroporto di Miami, un cargo esce dalla pista e investe auto (video @fl360aero da X)

L’aereo che ha provocato l’incidente era un aereo cargo Amazon Prime Air: si trattava di un Boeing 767-300, operato da 21 Air e arrivato da San Juan, Porto Rico: l’incidente è avvenuto poco prima delle 14 di ieri (ora locale), quando in Italia era sera. L’evento ha anche provocato gravi disagi all’Aeroporto Internazionale di Miami, con voli in ritardo, cancellati e dirottati.

Al momento non si conoscono le cause dell’incidente, ma le indagini sono già partite. Dalle registrazioni audio del controllo del traffico aereo non risultano segnalazioni di emergenza lanciate dai piloti prima di effettuare l’atterraggio.