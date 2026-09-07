lunedì 7 Settembre 2026

“Federico cosa fai? Torniamo insieme, non ti preoccupare”: il disperato tentativo di Lorena di salvarsi

Durante la corsa verso il cavalcavia da cui Federico Vella ha gettato Lorena Isceri, a un certo punto l'assassino si ferma e il bagagliaio si apre: la donna cerca di convincerlo per salvarsi la vita

di Marcella PirettiData pubblicazione: 7-9-2026 ore 9:20Ultimo aggiornamento: 7-9-2026 ore 9:22

ROMA – “Federico, ma cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo assieme”: sono le parole che Lorena Isceri ha detto al suo assassino, l’ex compagno Federico Vella, quando lui si è fermato per un attimo e ha riaperto il bagagliaio in cui l’aveva chiusa dopo averla sequestrata e prima di ucciderla lanciandola da un cavalcavia sull’A1. L’ultimo disperato tentativo di salvarsi la vita, facendogli credere che la loro storia (per lei finita per sempre) potesse ricominciare. Le parole di Lorena, uccisa il 3 settembre dall’uomo che aveva lasciato, sono state registrate nel corso della lunga telefonata al 112 che la donna ha fatto di nascosto, mentre era chiusa nel bagagliaio dell’auto con cui Federico Vella si è diretto al cavalcavia da cui l’ha poi gettata buttandosi a sua volta.

LEGGI ANCHE: Il terrore di Lorena e la fuga in Puglia. I familiari: “Aveva paura ma non lo ha denunciato”
LEGGI ANCHE Dramma sull’A1, rapisce la ex per poi gettarla da un cavalcavia e suicidarsi. L’ultimo post social di lui: “Addio a tutti”

La donna ha già detto al 112 che è sequestrata, che si trova chiusa in auto e che, crede, Vella la stia forse portando a casa sua. A un certo punto l’auto di ferma e si sente il rumore del bagagliaio che si apre. Forse Vella vuole controllare che tutto sia a posto? Ha avuto il sospetto che la donna stesse parlando? Fatto sta che il poliziotto, al telefono, resta in silenzio per evitare di farsi sentire. E si sente Lorena Isceri dire: “Federico, ma cosa fai? Io ti amo, non ti preoccupare, torniamo assieme”. Ma le sue parole cadono ne vuoto, pochi istanti dopo si sente il cofano richiudersi e il Suv riparte.

Leggi anche

Meteo, le previsioni di lunedì 7 settembre 2026

di Redazione

Trapani, auto fuori strada alla ‘Cronoscalata Monte Erice’: due morti

di Salvo Cataldo

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia