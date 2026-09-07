Chi è Ulrich Siegmund, il leader AfD che a 35 anni ha vinto le elezioni in Germania: “Abbiamo scritto la storia”

(Foto dal profilo Instagram di Ultich Siegmund)

ROMA – Seguitissimo su Tik Tok (dove ha 660mila follower) e sugli altri social, giovane, amante delle motociclette, volto ‘pulito’ e sorridente, Ulrich Siegmund è il leader politico dell’Alternative für Deutschland (AfD) che ha portato il partito tedesco di ultradestra a trionfare alle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt con il 44,5% delle preferenze. Una vittoria senza precedenti, arrivata a sorpresa, che ha gelato il cancelliere Friedrich Merz, i vertici della Cdu ma anche tutta l’Europa. “Non so ancora se sarò ministro presidente, ma abbiamo già scritto la storia”, ha dichiarato ieri sera Siegmund tra sorrisi e festeggiamenti. Siegmund, che i fan chiamano “Ulli” ha conquistato popolarità soprattutto grazie ad una comunicazione costruita a pennello per un’epoca in cui tutto è social. Tanto per capirci: quando Der Spiegel lo ha definito “l’uomo più pericoloso della Germania”, non ha reagito alzando gli scudi, ma ha colto per palla al balzo per guadagnare ulteriore popolarità. Come? Regalando ai suoi sostenitori copie autografate del settimanale e facendo foto con la copertina del settimanale in bella vista. Un episodio che racconta bene la capacità del giovane leader dell’AfD di utilizzare a proprio vantaggio anche le polemiche.

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All’interno del movimento di estrema destra Alternative für Deutschland, il 35enne è uno dei leader più radicali. A partire dalle posizioni su immigrazione e cosiddetta ‘remigrazione’. Eppure, con la sua giovane età e il suo stile (indossa spesso jeans e nn è mai troppo elegante, tra polo e camicie), è riuscito a dare all’AfD un’immagine diversa da quella tradizionale. E anche la campagna elettorale ha puntato proprio sulle persone, passando per incontri informali, feste di paese e iniziative in motocicletta.

Nato nell’ex Germania dell’Est (ed è proprio qui, dove ancora si soffrono differenze economiche rispetto alla Germania occidentale, che ha raccolto il maggior consenso), Siegmund ha alle spalle studi di economia aziendale e ha creato un’azienda specializzata in sistemi di profumazione e fragranze per ambienti. I primi passi in politica li ha mossi nella Cdu, poi nel 2014 è passato all’AfD. Aveva 23 anni. Due anni dopo era nel Parlamento regionale. E da allora in poi ha acquistato sempre maggior sostegno e popolarità..