L’oroscopo di lunedì 7 settembre 2026

Ariete
dal 21 marzo al 20 aprile
Cambiamenti di lavoro, devi raggiungere qualcuno oppure c’è un trasferimento, un viaggio. Si nota un po’ di pigrizia, un calo, qualche malessere stagionale e sei irascibile con chi ti circonda!
Toro
dal 21 aprile al 20 maggio
Un contratto, un accordo è saltato. Ti conviene ascoltare gli altri e parlare poco se non vuoi creare inutili conflitti.
Gemelli
dal 21 maggio al 21 giugno
Anche se hai la persona migliore al fianco, oggi sei insoddisfatto. Ci sono priorità: qualcuno sarà chiamato ad iniziare un nuovo programma.
Cancro
dal 22 giugno al 22 luglio
L’amore è protagonista e addirittura qualcuno, proprio per amore della famiglia o per necessità, dovrà togliere tempo al lavoro per risolvere una situazione privata.
Leone
dal 23 luglio al 23 agosto
Una giornata migliore del previsto, alimenta anche positività in vista della serata. Migliori i rapporti professionali e le faccende di cuore; tutti i tuoi progetti possono iniziare ad attuarsi. Questa sera cerca di evitare polemiche inutili.
Vergine
dal 24 agosto al 22 settembre
Il mio appello è rivolto agli uomini del segno che troppo spesso trascinano in casa questioni irrisolte dal lavoro. Làsciati andare a nuove passioni se necessario..
Bilancia
dal 23 settembre al 22 ottobre
La mattinata è sottoposta a forte stress, hai un leggero calo fisico. Oggi la calma non è il tuo forte.
Scorpione
dal 23 ottobre al 22 novembre
Devi cercare di fare le cose con calma, ultimamente la fretta è stata cattiva consigliera. Stai cercando un rapporto che sia più di testa che basato sull’attrazione fisica!
Sagittario
dal 23 novembre al 21 dicembre
Una spesa di troppo legata alla casa o all’auto. Sei più distratto del solito.
Capricorno
dal 22 dicembre al 20 gennaio
Solo le storie che non funzionano saranno messe al bando, chi è solo in questi giorni vive amori passionali ma non troppo duraturi nel tempo, attenzione. Se lavori in proprio, svolte necessarie e mediazioni che possono creare fastidio.
Acquario
dal 21 gennaio al 19 febbraio
Torna tanta voglia di fare, anche nell’ambito del lavoro non è escluso che ci sia un nuovo inizio positivo. Oggi sei molto fortunato e disponibile nei confronti degli altri; l’amore può stupire.
Pesci
dal 20 febbraio al 20 marzo
Giornata favorevole, fase di rigenerazione, entro pochi mesi si definirà il tuo ruolo in un’azienda. I rapporti già in ballo possono avere risvolti positivi per il futuro.