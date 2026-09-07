lunedì 7 Settembre 2026

Meteo, le previsioni di lunedì 7 settembre 2026

Caldo e cielo sereno un po' ovunque, nel pomeriggio potrebbe piovere sulle Alpi

Data pubblicazione: 7-9-2026 ore 7:19Ultimo aggiornamento: 7-9-2026 ore 7:19

(Fonte: ilmeteo.it)

L’anticiclone subtropicale è presente su tutta l’Italia in questa giornata. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; soltanto sull’arco alpino ci saranno nubi più compatte. Dopo metà giornata aumenterà l’instabilità sulle Alpi orientali, con rovesci sparsi sul Trentino Alto Adige e sul Friuli; in tarda serata possibili rovesci fin sulla Pianura Padana orientale.

NORD

Anticiclone ancora presente, anche se lievemente meno saldo. Dopo una mattinata soleggiata e prevalentemente asciutta su tutti i settori regionali, nel corso delle ore pomeridiane ecco che le nubi aumenteranno su gran parte dei settori. Sono attese delle precipitazioni sul Trentino Alto Adige, entro sera qualche piovasco potrà estendersi fin verso le pianure orientali. Valori massimi attesi tra i 30 e i 34°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

L’anticiclone subtropicale continua a comandare il tempo su tutte le regioni. La mattinata odierna si aprirà con un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e sulla Sardegna; clima sempre caldo. Dopo metà giornata lo scenario non muterà: aumenteranno un po’ le nubi su tutti i settori peninsulari, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Valori massimi compresi tra i 30-31°C di Ancona e Pescara e i 34-36°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

Prosegue il dominio dell’anticiclone subtropicale anche in avvio di settimana. Al mattino, un po’ di nubi a tratti anche compatte potranno interessare le coste della Campania e il Nord della Sicilia; altrove, tutto sole e clima caldo. Nel corso delle ore pomeridiane lo scenario meteorologico resterà immutato: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dei settori. Valori massimi attesi tra i 31 e i 33 gradi su gran parte delle città.

Leggi anche

“Federico cosa fai? Torniamo insieme, non ti preoccupare”: il disperato tentativo di Lorena di salvarsi

di Marcella Piretti

Trapani, auto fuori strada alla ‘Cronoscalata Monte Erice’: due morti

di Salvo Cataldo

Agenzia DIRE - Iscritta al Tribunale di Roma al n.341/88 del 08/06/1988 - Copyright 2025 - Tutti i diritti riservati.
Editore: Come - Comunicazione, Editoria e Media Srl - Sede legale: via Guidubaldo dal Monte, 61 – 00197 Roma - Sede operativa centrale: Corso d'Italia 38/a – 00198 Roma - C.F. e P. Iva 17804311003
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte «Agenzia DIRE» e l'indirizzo «www.dire.it»
Powered by Segesit Multimedia