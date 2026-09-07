Meteo, le previsioni di lunedì 7 settembre 2026

(Fonte: ilmeteo.it)

L’anticiclone subtropicale è presente su tutta l’Italia in questa giornata. Al mattino, cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni; soltanto sull’arco alpino ci saranno nubi più compatte. Dopo metà giornata aumenterà l’instabilità sulle Alpi orientali, con rovesci sparsi sul Trentino Alto Adige e sul Friuli; in tarda serata possibili rovesci fin sulla Pianura Padana orientale.

NORD

Anticiclone ancora presente, anche se lievemente meno saldo. Dopo una mattinata soleggiata e prevalentemente asciutta su tutti i settori regionali, nel corso delle ore pomeridiane ecco che le nubi aumenteranno su gran parte dei settori. Sono attese delle precipitazioni sul Trentino Alto Adige, entro sera qualche piovasco potrà estendersi fin verso le pianure orientali. Valori massimi attesi tra i 30 e i 34°C gradi su tutte le città.

CENTRO E SARDEGNA

L’anticiclone subtropicale continua a comandare il tempo su tutte le regioni. La mattinata odierna si aprirà con un cielo sereno o al più poco nuvoloso su tutti i settori peninsulari e sulla Sardegna; clima sempre caldo. Dopo metà giornata lo scenario non muterà: aumenteranno un po’ le nubi su tutti i settori peninsulari, ma non sono previste precipitazioni degne di nota. Valori massimi compresi tra i 30-31°C di Ancona e Pescara e i 34-36°C di Roma e Firenze.

SUD E SICILIA

Prosegue il dominio dell’anticiclone subtropicale anche in avvio di settimana. Al mattino, un po’ di nubi a tratti anche compatte potranno interessare le coste della Campania e il Nord della Sicilia; altrove, tutto sole e clima caldo. Nel corso delle ore pomeridiane lo scenario meteorologico resterà immutato: cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte dei settori. Valori massimi attesi tra i 31 e i 33 gradi su gran parte delle città.