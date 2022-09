Energia, Sala frena sulla settimana corta a Milano

MILANO – “Io ieri ho fatto un esempio dicendo che per lo smartworking sarebbe meglio il venerdì per legarci il fine settimana, ma non è una decisione presa. Lo specifica il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che, a margine della conferenza stampa di presentazione della Fashion Week, torna sulle dichiarazioni rilasciate ieri circa l’eventualità di ‘spegnere’ gli uffici comunali al venerdì per risparmiare energia.

VENERDI’ IL SINDACO VEDRA’ A2A E IL POLITECNICO

“Questo venerdì avrò un incontro con A2A e il Politecnico per fare il punto della situazione perché voglio fare una cosa che sia tecnicamente vera, che porti dei reali risparmi: avremo questo incontro perché voglio sentire che analisi hanno fatto”. Nulla ancora è deciso dunque, se ne saprà di più dopo l’incontro con A2A e Politecnico.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it