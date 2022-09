Apple presenta iPhone 14: quando e dove vedere la diretta

ROMA – L’attesa è finita. Oggi Apple presenterà i nuovi iPhone durante l’usuale evento che, ogni anno, raccoglie appassionati da tutto il mondo. Sul mercato arriva il numero 14 della serie, nelle sue versioni standard, Plus, Pro e Pro Max.

APPLE: LE GRANDI NOVITÀ SU IPHONE 14 PRO E PRO MAX

iPhone 14 e 14 Plus dovrebbero essere quasi simili al precedente 13. La vera novità arriva nel comparto Pro che, per la prima volta, abbandona il notch, ovvero la barra nera posizionata nella parte superiore dei cellulari. Ad avere la meglio di un sistema “pill and hole”, un tacca di forma ovale che ospita i sensori del Face ID e la fotocamera anteriore. Quest’ultima sarebbe stata migliorata per foto di maggiore qualità. Quelle posteriori – per Pro e Pro Max – sarebbero state aggiornate a 48 megapixel.

Secondo le indiscrezioni, Pro e Pro Max montano, rispettivamente, uno schermo di 6.1 e 6.7 pollici, che dovrebbe utilizzare un sistema always-on per non perdere nessuna notifica quando il display è in stand-by. Gli iPhone Pro possono, inoltre, contare su un processore A16, rimane l’A15 sui modelli classici. Per i prezzi di tutti i cellulari gli analisti prevedono un aumento del 15%.

IPHONE 14, LA PRESENTAZIONE: QUANDO E DOVE VEDERLA

La diretta della presentazione è alle 19, ora italiana. La si può seguire sul canale YouTube di Apple e sul sito ufficiale.

