VIDEO| Elodie a Venezia 79: “Le scelte dovrebbero essere sempre solo nostre”

LIDO DI VENEZIA – “Le scelte dovrebbero essere sempre solo le nostre”. A dirlo è Elodie, durante l’intervista all’agenzia Dire, parlando di Marilena: il personaggio che interpreta in ‘Ti mangio il cuore’ di Pippo Mezzapesa. Per la cantante doppio debutto: nel mondo del cinema e alla 79esima Mostra del Cinema di Venezia. L’artista si è calata nei panni della prima pentita della mafia garganica. Una donna forte, coraggiosa ma anche fragile divisa tra un amore bruciante, i figli e il suo bisogno di essere libera lontano dal contesto arcaico e violento in cui vive. “Scrivendo il personaggio di Marilena ho pensato immediatamente a Elodie. Lei ha una bellezza, una sensualità e una forza dirompente. Ma è anche una donna capace di provare profonde emozioni. Una scelta coraggiosa da parte mia e da parte sua: non è da tutti iniziare questo percorso con un personaggio così complesso”, ha detto il regista alla Dire. Nelle sale dal 22 settembre con 01 Distribution e dal 2023 sulla nuova piattaforma Paramount+, il film è girato in bianco e nero. “Mi ha permesso l’astrazione, la restituzione di quei contrasti di cui i personaggi e la storia sono densi. Ho sempre pensato a questa storia senza colore, che racconta il bene e il male con delle emozioni diverse e contrastanti”, ha spiegato Mezzapesa.

