Tg Mondo Hi-Tech, edizione del 7 settembre 2022

BANDA LARGA, THALES ALENIA SPACE SOSTIENE LA FORNITURA AD ALTA VELOCITÀ

Internet veloce dallo spazio, in Europa e soprattutto nelle sue zone più remote, grazie a un sistema satellitare tecnologico. Thales Alenia Space sosterrà la fornitura di banda larga ad alta velocità nel Vecchio continente, fornendo la soluzione SpaceGate al satellite Eutelsat Konnect VHTS, dispositivo basato sulla piattaforma interamente elettrica Spacebus NEO, il cui lancio è previsto per il 6 settembre 2022. Il satellite garantirà un servizio alla pari delle reti in fibra ottica in termini di prestazioni e costi. “Colmare il divario digitale è una priorità per la crescita in Francia e in Europa- dice Marc Henri Serre, vicepresidente per le Telecomunicazioni di Thales Alenia Space- Siamo orgogliosi di contribuire a questo importante obiettivo offrendo una soluzione di accesso alla rete francese/europea che risponda alle necessità di sovranità e connettività”.

MACCHINA BATTE UOMO, L’ESEMPIO DEL CURLING

La macchina batte l’uomo in uno sport che richiede massima precisione, tattica e la capacità di adattarsi ad un ambiente che cambia continuamente, il curling. Il robot Curly ha infatti sconfitto per tre volte su quattro due team nazionali sudcoreani di curling, dando prova della grande capacità di interazione tra Intelligenza artificiale e mondo reale. Il robot è in grado di ottenere prestazioni a livello umano grazie ad un framework di apprendimento che ha perfezionato profondamente le capacità dell’attrezzo. I risultati indicano che il divario tra i simulatori basati sulla fisica e il mondo reale può essere ridotto.

IL CIELO DI ALGHERO CAMPO TATTICO DI QUINTA GENERAZIONE CON GLI F35

Alta tecnologia, specializzazione e spazi non convenzionali al centro di un evento addestrativo che nel cielo di Alghero ha visto protagonisti i velivoli di quinta generazione F35B e gli F35A. Obiettivo dell’attività svolta da Aeronautica militare e Marina, è il test della capacità di impiegare l’assetto degli F35B da terra, in situazioni operative dove non ci sono piste aeroportuali convenzionali. Per una giornata l’aeroporto di Alghero si è dunque trasformato in una base, dove gli assetti F35B, dopo essere atterrati sfruttando le caratteristiche STOVL (Short Take Off and Vertical Landing), hanno effettuato le diverse attività insieme al KC-130J. Decollo corto e atterraggio verticale le performance del tutto inedite nella storia del volo che questa nuova macchina rende ora possibili.

ARRIVA TWITTER CIRCLE, LA NOVITÀ CHE LIMITA I TWEET

Era partita come una sperimentazione, ma visti i riscontri positivi adesso Twitter Circle è disponibile per tutti gli utenti iscritti al social network dell’uccellino. Lo ha annunciato, ovviamente attraverso un tweet, la stessa azienda, spiegando che “a volte i tuoi tweet non sono per tutti”. Twitter Circle è una nuova funzione pensata per condividere i propri tweet solo con un ristretto numero di follower, fino a 150 profili. Ogni volta che un utente twitta, potrà scegliere se condividere il suo pensiero con tutti i suoi follower o con quelli della sua cerchia. Gli utenti che sono stati inclusi in una Circle non possono vedere chi altri ne fa parte. Per smettere di partecipare a una Circle si potrà usare la funzione “Smetti di seguire” oppure bloccare l’utente della cui Circle si fa parte.

