Venezia 78, Alessandro Gassmann arriva al Lido e saluta i fan

VENEZIA – È approdato al Lido Alessandro Gassmann, che domani presenterà alle Giornate degli Autori il film ‘Il silenzio grande’ di cui è regista. La pellicola, adattamento del dramma teatrale di Maurizio Di Giovanni curato dallo stesso Gassmann, è un dramma familiare che ha per protagonisti Massimiliano Gallo e Margherita Buy. Completo chiaro e occhiali scuri, l’attore e regista, in attesa insieme al suo entourage di un passaggio verso il suo alloggio, ha salutato i fan e scattato foto con loro. Tra questi un ragazzo disabile con il quale Gassmann si è fermato a parlare, chiedendogli delle opinioni sui film già visti e parlandogli della pellicola che è in procinto di presentare.