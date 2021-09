Covid, 4.720 nuovi casi e 71 morti. Tasso di positività in calo di un punto

ROMA – In Italia oggi si registrano 4.720 nuovi casi di Covid-19 su un totale di 318.865 tamponi molecolari e antigenici. Scende di un punto il tasso di positività: oggi è all’1,5% contro il 2,5 di ieri. Cresce invece il numero dei morti, che oggi sono 71, mentre 24 ore fa erano stati 52. Per quanto riguarda i ricoveri, in terapia intensiva i pazienti sono 563, sette in meno rispetto a ieri nel saldo tra uscite e ingressi, mentre nei reparti Covid ordinari sono ricoverate 4.307 persone, cinque in più rispetto a 24 ore fa. Lo riporta il bollettino odierno della Protezione civile.