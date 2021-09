Venezia accoglie Zahra Ahmadi, attivista afghana per i diritti delle donne

VENEZIA – Zahra Ahmadi, attivista afghana per i diritti delle donne giunta in Italia da Kabul, nelle scorse settimane, per sfuggire al regime dei talebani, è stata ricevuta nel pomeriggio di oggi a Ca’ Farsetti. Dopo un lungo colloquio con la presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, e l’assessore comunale alla Coesione sociale, Simone Venturini, Ahmadi è stata ricevuta dal sindaco Luigi Brugnaro che le ha donato il gagliardetto della città.