Tennis, Berrettini ai quarti degli Us Open. Ma i pronostici sono tutti per Djokovic

(Foto Coni)

ROMA – Sarà ancora Berrettini contro Djokovic. A meno di due mesi dalla finale persa a Wimbledon, il tennista romano ritrova il fenomeno serbo ai quarti di finale degli Us Open. Il 25enne azzurro si è qualificato battendo il tedesco Oscar Otte in quattro set (6-4, 3-6, 6-3, 6-2), ma per provare a eguagliare il suo record di Flushing Meadows del 2019, quando arrivò fino in semifinale e venne eliminato da Rafa Nadal, dovrà vedersela di nuovo con il numero uno al mondo. È la terza volta quest’anno in cui Berrettini sfiderà Djokovic: nei due precedenti, a prevalere è stato il serbo, ai quarti di finale del Roland Garros e, appunto, nella finalissima di Wimbledon. La sfida è in programma mercoledì 8 settembre, con orario ancora da definire.

Per i bookie, Novak Djokovic è strafavorito: il 34enne serbo, che punta al Grande Slam dopo aver vinto Australian Open, Roland Garros e Wimbledon, è quotato 1,12 su Planetwin365. La vittoria di Berrettini vale sei volte la posta, E per Matteo, che con la vittoria contro Otte è diventato il numero 7 nel ranking Atp, sembra essere un’impresa anche strappare un set a Nole: il risultato più probabile è un secco 3-0, quotato 1,89. La possibilità che il match di New York termini in quattro o cinque parziali vale invece 2,01.