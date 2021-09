Bianchi: “Su mascherine in classe deciderà il Parlamento”

ROMA – “Sulle mascherine ho ripreso un tema già inserito del decreto-legge del 6 agosto. Nessuno ha intenzione di creare discriminazioni. Non questo governo e non questa maggioranza. C’è un’autorità della privacy, con cui abbiamo già affrontato il tema della piattaforma per gli insegnanti. E ora siamo in sede di discussione del decreto-legge. Se ritenete che non sia un incentivo a vaccinarsi ma possa costituire qualcosa di lesivo, è nelle vostre mani. Questo è il Parlamento”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione in Commissione Istruzione al Senato.