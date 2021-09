Scuola, quella che ‘non si ferma’ diventa un libro

ROMA – È uscito in libreria, precisamente nel catalogo del gruppo editoriale ‘La scuola SEI’, un volume in cui la giornalista e capoufficio stampa del ministero dell’Istruzione Alessandra Migliozzi racconta la scuola in pandemia. ‘La scuola non si ferma. Racconti dalla pandemia guardando al futuro’ – questo il titolo – è, nelle parole dell’autrice, “un libro-diario di chi la scuola la vive, la anima e la costruisce ogni giorno, un racconto corale che parte dal primo lockdown e percorre la ripartenza e gli sforzi fatti per rispondere all’emergenza”.

Intenzione di Migliozzi, dal 2013 alla guida dello staff comunicazione di viale Trastevere, è delineare “da Bergamo a Palermo, l’immagine di una scuola che ha raccolto le sfide poste dalla pandemia, che ha modificato radicalmente e in poco tempo le proprie abitudini, che ha dimostrato di avere coraggio e competenze di alto livello. Una scuola che, anche se a velocità diverse, ha saputo rigenerarsi, formando il personale, digitalizzando le aule, approntando nuovi modi di comunicare, ridisegnando i propri spazi esterni e interni, i rapporti con il territorio e le famiglie”.

Aprono il volume gli interventi del ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, della vicedirettrice generale dell’Unesco con delega all’educazione Stefania Giannini e del presidente Indire Giovanni Biondi. Nel volume, spazio è dato agli studenti e alle studentesse che raccontano i momenti di sconforto vissuti, le cose perse (dalle gite scolastiche alle feste per i 18 anni), ma anche la voglia di farcela e reagire.

È il caso di Antonino, che ha cominciato a perdere la vista in piena pandemia e ha imparato il braille per portare avanti la sua grande passione, la musica; o di Aron, primo studente di un istituto tecnico sul podio delle Olimpiadi di Filosofia del ministero dell’Istruzione, vinte in piena emergenza; o ancora di Giovanna, che ha trovato in Dante un punto di riferimento per lasciarsi alle spalle il Covid e l’amarezza di non poter frequentare la scuola in presenza.

“L’emergenza sanitaria ha riportato il tema dell’istruzione al centro del dibattito nazionale, restituendo alla scuola una centralità che aveva perduto– spiega Migliozzi- Il paese ha capito quanto la scuola sia un suo centro nevralgico. Archiviare la fase dell’emergenza, senza sfruttare la spinta innovativa che è nata in questi mesi sarebbe una grave mancanza. Le risorse europee previste per la ripresa sono una grande occasione, che può contare sulle energie positive messe in moto da tanti istituti”.



Con la riapertura delle scuole, annuncia l’editore, il libro diventerà un racconto vivo sui territori, con un mini-tour in partenza da Roma il 16 settembre in alcuni degli istituti protagonisti del volume, e continuerà poi con uno spazio online dove raccogliere le testimonianze delle scuole.