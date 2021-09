Sex Education, il trailer della terza stagione

ROMA – Otis, Maeve ed Eric stanno tornando: la terza stagione dell’amata serie britannica ‘Sex Education‘ arriva su Netflix il 17 settembre. Oggi è stato pubblicato il trailer, in cui compaiono tutti i protagonisti delle stagioni precedenti. Con qualche novità (oltre ai baffetti di Otis): a Moordale c’è una nuova preside che ha dichiarato guerra al sesso. Come reagiranno gli adolescenti in piena tempesta ormonale?

LA TRAMA

Il protagonista della serie è il timido adolescente Otis Milburne, figlio della nota terapista sessuale Jean. Proprio basandosi sulle nozioni apprese in famiglia (anche il padre, divorziato, è un terapeuta), dopo aver conosciuto l’affascinante Maeve, di modesta estrazione sociale, Otis apre una ‘clinica’ del sesso nella sua scuola: orde di adolescenti confusi vanno da lui per ricevere consigli. A pagamento. Nel trailer della terza serie, la ‘clinica’, che aveva sede nei bagni abbandonati della scuola, viene abbattuta….