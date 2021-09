Sardegna a rischio zona gialla: aumenta la pressione negli ospedali

CAGLIARI – Sardegna a forte rischio zona gialla. In base all’ultimo report Covid di Agenas, con i dati aggiornati al 6 settembre, nell’isola aumenta ancora la pressione negli ospedali: sono infatti in crescita i ricoveri nei reparti di terapia intensiva (nelle ultime 24 ore si è passati dal 13% al 14% di occupazione dei posti letto, comunque ben oltre la soglia massima del 10%), mentre sale al 15% (+1) la percentuale dei pazienti ricoverati in area medica (raggiunto in questo caso il limite fissato appunto al 15%).