Giappone, startup annuncia la prima moto elettrica volante: sarà sul mercato dal 2025

FUKUOKA – Secondo quanto dichiarato in conferenza stampa dal presidente della startup di Tokyo A.L.I. Technologies Inc., Daisuke Katano, l’azienda entro il 2025 sarà pronta per lanciare sul mercato la versione volante della sua motocicletta elettrica attualmente in fase di sviluppo.

La società, specializzata nella costruzione di droni, spera di essere la prima a mettere su strada moto volanti, e per questo è a lavoro con le autorità per definire il quadro giuridico di riferimento per questa operazione inedita, nel pieno del contesto della corsa alla decarbonizzazione che porterà allo sviluppo di tecnologie innovative nel settore dei trasporti.

La motocicletta elettrica monoposto, che attualmente ha una autonomia di pochi minuti, entro il 2025 sarà in grado di volare per circa un’ora, e verrà impiegata prevalentemente, secondo le intenzioni inziali dei costruttori, nelle operazioni di ricerca e soccorso nelle aree colpite da disastri.