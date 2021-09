Scuola, il ministro Bianchi: “Raggiunto obiettivo di partire con tutti i docenti in cattedra”

ROMA – “L’impegno che ci eravamo presi come governo era quello di ripartire avendo tutti i docenti al loro posto e sono contento di dire che quest’anno, per la prima volta nella storia della Repubblica, partiremo il 13 settembre avendo tutti i docenti al loro posto. Ad oggi risultano completate 58.735 assunzioni in ruolo di cui 14194 sul sostegno, e 113544 incarichi annuali già assegnati di cui 59813 sul sostegno. Un lavoro titanico che permette di muoversi avendo come residuo solo le assegnazioni di breve periodo. Un risultato collettivo, uno sforzo che tutti abbiamo fatto nel riporre la scuola al centro”. Così il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione alla Camera dei Deputati per parlare dell’avvio del nuovo anno scolastico.