Coronavirus, calano i contagi ma aumentano decessi e ricoveri in terapia intensiva

ROMA – Sono 1.108 i nuovi contagi da coronavirus nelle ultime ventiquattr’ore (ieri 1.297) a fronte di 52.553 tamponi effettuati (ieri 76.856). E’ quanto emerge dal quotidiano bollettino sul coronavirus emesso dal Ministero della Salute.

Sono 12 i morti per coronavirus nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto a ieri, quando si sono registrati 7 decessi.

Sono 142, nove piu’ di ieri, le persone in terapia intensiva in Italia per coronavirus.