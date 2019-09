Venezia 76. A Joker il Leone d’Oro, miglior attore Luca Marinelli

Joker il vincitore di questa 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Il villain interpretato magistralmente da Joaquin Phoenix e diretto da Todd Philips non ha rivali, e anche J’accuse di Roman Polanski Gran Premio della giuria, non riesce nell’impresa di portare a casa la statuetta piu’ ambita. VENEZIA – E’il vincitore di questa. Il villain interpretato magistralmente dae diretto da Todd Philips non ha rivali, e anche, tra i papabili in corsa per il Leone d’oro, pur conquistando il, non riesce nell’impresa di portare a casa la statuetta piu’ ambita.

L’Italia torna a casa con due riconoscimenti importanti, il primo per “La mafia non e’ piu’ quella di una volta” che conquista il Gran Premio della Giuria e il secondo per la Coppa Volpi per la Miglior interpretazione maschile che va a Luca Marinelli, per il film ‘Martin Eden’.

Marinelli: “Ringrazio chi salva gli uomini in mare”

“Giuro che non saro’ breve. Mi sembra una situazione assurda, prima che vi rendiate conto dell’errore che avete fatto vado avanti con i saluti- ha dichiarato Marinelli ricevendo il premio questa sera a Venezia- Vorrei ringraziare Pietro Marcello, per la fiducia e per avermi regalato questa avventura. Napoli che si e’ donata corpo e immagine a questo film. Vorrei ringraziare mia moglie e due meravigliosi figli che accarezzano la mia anima con i loro sorrisi. Ho questo premio tra le mani grazie a Jack London che ha creato questo personaggio del marinaio. Vorrei ringraziare tutti i marinai e le persone che salvano gli uomini in mare”.

Tutti i premi:

Leone d'Argento per la migliore regia: Roy Andersson per About Endlessness Gran premio della giuria: J'Accuse di Roman Polanski Premio speciale della giuria: La mafia non e' piu' quella di una volta di Franco Maresco Coppa Volpi per la miglior interpretazione maschile: Luca Marinelli per il film Martin Eden Coppa Volpi per la miglior interpretazione femminile: Ariane Ascaride per il film Gloria Mundi Premio per la migliore sceneggiatura: Ji Yuan Tai Qi Hao (No. 7 Cherry Lane) di Yonfan Premio Marcello Mastroianni a un attore/attrice emergente: Toby Wallace (Babyteeth) Miglior film della sezione Orizzonti: Atlantis di Valentyn Vasyanovych Leone del futuro – Premio Opera Prima 'Luigi De Laurentiis' per la miglior opera prima: You Will Die At 20 di Amjad Abu Alala Leone d'oro alla Carriera: Julie Andrews e Pedro Almodovar Premio Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker: Costa-Gavras

PREMIO ORIZZONTI

Premio Orizzonti per il miglior film: Atlantis di Valentyn Vasyanovych

Premio Orizzonti per la migliore regia: Blanco en Blanco (White on White) di Théo Court

Premio Speciale della Giuria Orizzonti: Verdict di Raymund Ribay Gutierrez

Premio Orizzonti per la miglior interpretazione maschile: Sami Bouajila (Bik Eneich – un fils)

Premio Orizzonti per la migliore interpretazione femminile: Marta Nieto (Madre)

Premio Orizzonti per la miglior sceneggiatura: Revenir (Back Home)​

Premio Orizzonti per il miglior cortometraggio: Darling di Saim Sadiq

TUTTI GLI ALTRI PREMI

Venezia Classici

Miglior documentario sul cinema: ‘Tell me when I die’

Miglio restauro: “Ecstasy”

Vitual Reality

‘Daughters of Chibok’

‘A Linha’

Miglior Virtual Reality: The Key

TUTTI I NUMERI DELLA 76ESIMA EDIZIONE DELLA MOSTRA

I lungometraggi della Selezione Ufficiale sono stato 65, così suddivisi: 21 nella sezione Venezia 76 (Concorso); 17 nella sezione Fuori Concorso (di cui 10 documentari): 19 nella sezione Orizzonti; 6 nella sezione Sconfini (di cui 2 documentario); 3 nella sezione Biennale College – Cinema.