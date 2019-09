Governo, Maroni: “Salvini? Faccio fatica a capire quello che è successo”

ROMA – “Faccio fatica a interpretare quello che è avvenuto, io pensavo che Salvini volesse rafforzare la sua posizione per prendere nuovi ministeri nevralgici come le Infrastrutture e il Mise”. Così l’ex ministro leghista Roberto Maroni ai microfoni di SkyTg24 da Cernobbio.



“Detto questo- ha aggiunto- vediamo se questo governo dura e quanto sennò andremo alle elezioni”.

CENTRODESTRA. MARONI: VA RICOSTRUITO, SOPRATTUTTO CON IL PROPORZIONALE

“Non solo è possibile ma è doveroso ricostruire il centrodestra, soprattutto se fanno la legge elettorale proporzionale”. Lo ha detto l’ex ministro leghista Roberto Maroni a SkyTg24 da Cernobbio.

“Quel centrodestra come l’abbiamo vissuto- ha sottolineato- non c’è più, ma è sempre maggioritario nel Paese. Bisogna costruire qualcosa di nuovo”.

LEGA. MARONI: RIPRENDA I CONTENUTI DELLA QUESTIONE SETTENTRIONALE

Qual è la Lega che vorrebbe uno dei suoi fondatori storici, Roberto Maroni? Ha risposto lui stesso da Cernobbio, ai microfoni di SkyTg24: “Spero che torni non tanto la parola Nord ma almeno i contenuti della questione settentrionale, come l’autonomia. Queste sono le battaglie che la politica deve riprendere”.

Ma lui non ci sarà: “Io no, ormai faccio politica per passione, e largo ai giovani”, ha concluso Maroni.