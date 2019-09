Roma, la funivia Battistini-Casalotti sarà finanziata dal Mit

ROMA – La funivia Battistini-Casalotti ha ottenuto il finanziamento da parte del ministero dei Trasporti. E’ quanto può anticipare l’agenzia Dire dopo averne avuto conferma da fonti qualificate.



Il progetto per un sistema a fune urbano, tra l’attuale capolinea della linea A e la parte fuori del Gra del quartiere Boccea, era stato inserito in un pacchetto di sette opere che il Comune di Roma aveva inviato al ministero dei Trasporti nell’ambito del bando annuale per il finanziamento del Tpl urbano in tutta Italia: oltre la funivia c’erano anche i tram sulla Tiburtina, su via Cavour, sulla Palmiro Togliatti, un secondo sistema a fune tra l’Eur e la Magliana, la trasformazione, con prolungamento, dell’ex ferrovia concessa Termini-Giardinetti e il finanziamento di 50 nuovi tram di ultima generazione.