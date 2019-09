Migranti, Cecilia Strada: “Naufrago della Alan Kurdi tenta il suicidio, la vergogna continua”

ROMA – “Uno dei naufraghi ha già cercato di togliersi la vita a bordo della Alan Kurdi, ancora bloccata in acque internazionali. Malta dovrebbe indicare un porto sicuro ma non lo fa, l’Italia ha ribadito il divieto di ingresso. La vergogna europea continua. #fateliscendere”. Lo scrive su twitter Cecilia Strada, ex presidente di Emergency.



La stessa Strada in un successivo tweet precisa: “Mi sembrava superfluo dirlo, ma visto che qualcuno ha equivocato, specifico che non sono a bordo di Alan Kurdi e che non è una ‘rivelazione’: questa era pubblica da ieri sui canali ufficiali di Sea-eye”.