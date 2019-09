Roma, tragedia alla maratona ‘by night’: muore un uomo di 54 anni

ROMA – Tragedia alla sesta edizione della ‘Roma by night Run’: un uomo è morto al quarto chilometro degli otto previsti dalla gara notturna per le strade della Capitale. È successo ieri sera intorno alle 22, in via dei Fori imperiali.

A perdere la vita un 54enne romano colto da malore: trasportato in ambulanza all’ospedale Santo Spirito, è deceduto per arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri del Comando di Piazza Venezia.