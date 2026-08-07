La Reggia di Caserta sarà aperta anche a Ferragosto

ROMA – In occasione della settimana del 15 agosto, la Reggia di Caserta conferma gli orari e le modalità di apertura al pubblico. Il Museo del ministero della Cultura, patrimonio UNESCO, resterà visitabile per tutto il periodo estivo osservando le consuete modalità d’accesso e il giorno di chiusura ordinario (il martedì).

Anche nella giornata di sabato 15 agosto sarà possibile accedere con la consueta programmazione: Appartamenti Reali dalle 8.30 alle 19 (ultimo accesso alle 18.15); Cappella Palatina dalle 8.30 alle 18.15 (ultimo accesso alle 18.10); Parco Reale dalle 8.30 alle 19 (ultimo accesso alle 18); Giardino Inglese dalle 8.30 alle 18 (ultimo accesso alle 17).

Ultimo ingresso dall’esterno del Complesso vanvitelliano alle ore 18. La settimana per antonomasia delle ferie degli italiani potrà essere l’occasione per apprezzare il patrimonio monumentale, oltre alle mostre e alle esposizioni temporanee in corso, tutte incluse nel costo del biglietto d’ingresso o dell’abbonamento. Negli spazi della Gran Galleria è allestita fino al 30 novembre la mostra fotografica “Archetipi” di Antonio Biasiucci, pensata per condurre l’occhio del pubblico nella profondità della materia e della memoria. Nel Bosco vecchio del Parco reale è visibile l’installazione di Michelangelo Pistoletto “Terzo Paradiso”.

L’opera, lunga 25 metri e larga 10, è realizzata con legni naturali e materiali lapidei storici e offre un luogo di sosta e meditazione. Presso le Serre di Graefer e l’ex casa di guardia di Ercole è possibile vedere e acquistare una grande varietà piante, esemplari botanici indigeni ed esotici presenti nei cataloghi ottocenteschi del Museo. Durante la visita sono attivi i servizi di ristorazione, il bookshop al piano terra e i servizi di noleggio bici, navetta e golf car all’ingresso del Parco reale. I titoli di ingresso sono acquistabili su TicketOne e in sede presso la biglietteria di piazza Carlo di Borbone.