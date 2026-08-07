venerdì 7 Agosto 2026

Oltre 20 voli dirottati da Catania a Palermo per l’emergenza Etna

"Un impegno importante, reso ancora più significativo dal sostenuto traffico commerciale previsto oggi all'aeroporto di Palermo, con 134 voli in arrivo e 133 in partenza", dicono da Gesap

di Salvo CataldoData pubblicazione: 7-8-2026 ore 19:12Ultimo aggiornamento: 7-8-2026 ore 19:13

PALERMO – Da questa mattina, a causa dell’eruzione dell’Etna, l’aeroporto internazionale di Palermo Falcone-Borsellino ha gestito l’arrivo di 21 voli aggiuntivi deviati da Catania per l’emergenza vulcanica.

“Un impegno importante, reso ancora più significativo dal sostenuto traffico commerciale previsto oggi all’aeroporto di Palermo, con 134 voli in arrivo e 133 in partenza“, dicono da Gesap, società di gestione dello scalo palermitano.

“In queste ore, consapevoli dei possibili disagi, tutta la comunità aeroportuale sta lavorando a un ritmo ancora più intenso per garantire la migliore esperienza di viaggio possibile ai passeggeri in transito dall’aeroporto di Palermo e, allo stesso tempo, per assistere e tutelare i passeggeri dei voli originariamente programmati su Catania”, ancora Gesap. I passeggeri dei voli ex Catania, a bordo dei bus messi a disposizione dalle compagnie aeree e dei treni straordinari organizzati da Trenitalia, saranno trasferiti all’aeroporto di Catania-Fontanarossa.

“È un lavoro di squadra, che vede impegnati le donne e gli uomini di Gesap e delle società che garantiscono i servizi a terra, insieme con Enac, Enav-torre di controllo, agli enti dello Stato e alle compagnie aeree – ancora la società che gestisce il Falcone-Borsellino -. Un lavoro spesso silenzioso, che non sempre si vede, ma che dietro le quinte si traduce ogni giorno in impegno, senso del dovere, professionalità e attenzione alle persone. È grazie all’impegno di tutte queste donne e questi uomini che, anche in una giornata complessa come quella di oggi, l’aeroporto di Palermo continua a fare la propria parte, mettendo al primo posto la sicurezza, l’assistenza e il viaggio dei passeggeri”. 

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