Accordo tra Antitrust e Dolomiti Superski: rimborsi per 30 milioni a utenti e sciatori

VENEZIA – Arriva nell’estate bollente una notizia per gli amanti dello sci. I turisti o gli sciatori che abbiano acquistato skipass Dolomiti Superski vallivi, giornalieri o pluri-giornalieri, nelle stagioni sciistiche 2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025, potranno beneficiare di ristori economici per un valore complessivamente pari a 30 milioni di euro (di cui 18 milioni di euro a titolo di voucher sconto e 12 milioni di rimborsi). I consumatori-sciatori potranno scegliere tra un voucher sconto sui futuri acquisti, pari al 30% della precedente spesa, e un rimborso diretto, pari al 20% del precedente esborso.

IMPEGNI PER SUPERARE I DUE PROBLEMI DI CONCORRENZA

Sono gli impegni assunti dal Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dai 12 Consorzi di valle aderenti (di Cortina d’Ampezzo, San Vito di Cadore, Auronzo-Misurina, Plan de Corones, Alta Badia, Val Gardena-Alpe di Siusi, Val di Fassa e Carezza, Alpe Lusia-San Pellegrino, Civetta, Arabba-Marmolada, Tre Cime, Val di Fiemme-Obereggen, San Martino di Castrozza e Passo Rolle, Rio Pusteria-Bressanone) per chiudere l’istruttoria aperta dall’Autorità garante della concorrenza a luglio 2025; istruttoria che ha riguardato alcuni aspetti dello Statuto feder-consortile che avrebbero potuto determinare due restrizioni della concorrenza: una sulla definizione, all’interno del Federconsorzio Dolomiti SuperSki, del prezzo degli skipass dei Consorzi di zona; la seconda relativa ai limiti sui Consorzi di valle nella vendita dei propri skipass attraverso soggetti terzi. “Rispondendo pienamente alle preoccupazioni concorrenziali evidenziate”, annuncia l’Antitrust, il Federconsorzio e i 12 Consorzi si sono “impegnati, anche attraverso modifiche statutarie, a rimuovere in futuro qualsiasi forma di coordinamento delle politiche di prezzo e distribuzione relative agli skipass vallivi”. E, in seconda battuta, “hanno offerto importanti misure di ristoro economico” agli utenti.

ALTRI 20 MILIONI PER STABILIZZARE, PER 5 ANNI, PROMOZIONI E AGEVOLAZIONI

Ai ristori si aggiunge poi l’impegno a stabilizzare, per le successive cinque stagioni invernali, alcune promozioni e agevolazioni già deliberate e relative al super-skipass Dolomiti SuperSki, per un valore complessivo pari a circa 20 milioni di euro. Per eventuali chiarimenti sulle modalità e sui criteri di accesso e fruizione delle misure, l’Autorità garante del mercato invita a monitorare i siti web del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei Consorzi di valle aderenti, nonché gli avvisi che devono essere affissi presso tutte le casse fisiche del comprensorio e i giornali locali del Triveneto. L‘Autorità ha ritenuto “tali misure compensative suscettibili di attenuare gli eventuali effetti negativi sui consumatori-sciatori dell’intesa ipotizzata“.

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DOLOMITI SUPERSKI: ATTUEREMO IMPEGNI CON TERZIETÀ, TRASPARENZA E AGGIORNAMENTI

Andy Varallo, presidente di Dolomiti Superski, a proposito della chiusura dell’istruttoria avviata a luglio 2025 da parte dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato e dopo aver visto accolti gli impegni di Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei 12 Consorzi vallivi aderenti, ha dichiarato: “Gli ospiti dei nostri impianti sono da sempre il punto di riferimento nel costruire un’offerta ampia, differenziata e trasparente, ed è a loro in primis che abbiamo pensato presentando gli impegni all’autorità. Dolomiti Superski garantisce che l’attuazione degli impegni avverrà in base a principi di terzietà e trasparenza, e fornirà aggiornamenti progressivi e tempestivi all’avanzamento della procedura a tutte le parti, così come alle associazioni dei consumatori interessate”.