venerdì 7 Agosto 2026

Gol del secolo e ‘Mano de Dios’: il pallone di Argentina-Inghilterra 1986 torna all’asta. La stima è da record

L'Heritage Auctions di Dallas terrà la sua prossima vendita di articoli sportivi dal 21 al 23 agosto

di Adriano GasperettiData pubblicazione: 7-8-2026 ore 17:04Ultimo aggiornamento: 7-8-2026 ore 17:04

ROMA – Stima da record per il pallone di Argentina-Inghilterra del 1986, incontro dei quarti di finale del Mondiale disputato in Messico e vinto proprio dai sudamericani, che sarà messo all’asta negli Stati Uniti.
Valido per i quarti di finale, quell’incontro fu reso storico da Diego Maradona, che segnò il gol del secolo superando in dribbling mezza Inghilterra, e poi quello famoso come ‘Mano de Dios’ perché segnato con una mano dal fuoriclasse argentino.

Quel pallone fu recuperato dall’arbitro di quell’incontro, il tunisino Ali Bennaceur che mise in vendita in una precedente asta: fu venduto al prezzo di 2 milioni di sterline (2,3 milioni di euro).
Ora sarà battuto da una delle case d’asta americane più famose, l’Heritage Auctions di Dallas, che terrà la sua prossima vendita di articoli sportivi dal 21 al 23 agosto: si parte da 2,5 milioni di dollari.

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