La giustizia italiana è rimasta alle lire (per la diaria ai testimoni): 72 centesimi al giorno…ma se non ti presenti la multa in euro è salatissima

ROMA – C’è un doppio standard – direbbero quelli bravi – nell’amministrazione della Giustizia italiana. Una regola applicata al centesimo, nel vero senso della parola, dove la moneta sembra cambiare corso e valore a seconda della direzione in cui si muove il denaro: se è lo Stato a esigere un dovere dal cittadino, o se è il cittadino a chiedere il rimborso delle spese.

Tutto inizia con la notifica di un atto formale, recapitato a mezzo raccomandata o posta elettronica: una citazione a comparire davanti al giudice. In calce al documento, il richiamo rigoroso all’articolo 142 delle norme di attuazione del codice di procedura penale fissa i paletti dell’obbligo. Se non ti presenti e non dimostri un legittimo impedimento, la Polizia Giudiziaria può disporre l’accompagnamento coatto e il Tribunale ti condanna al pagamento di una sanzione che va da 51 a 516 euro a favore della Cassa Ammende. È la moneta del presente: lo Stato parla in euro, aggiorna i parametri e stabilisce penali economiche per chiunque rallenti l’attività giudiziaria.

LA MACCHINA DEL TEMPO DEL TESTO UNICO DEL 2002

La vera sorpresa si consuma tuttavia al termine della deposizione, quando il testimone si presenta allo sportello dell’Ufficio Spese di Giustizia per incassare la diaria di trasferta. In quel momento si varca una soglia temporale che riporta l’orologio indietro nel tempo. La cancelleria applica alla lettera il D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero il Testo Unico sulle Spese di Giustizia approvato sotto il Governo Berlusconi II, con Roberto Castelli alla guida del Ministero della Giustizia.

In quel passaggio normativo, invece di indicizzare le diarie al costo della vita dei primi anni Duemila, il legislatore si limitò a effettuare una conversione matematica secca dalle tabelle in Lire risalenti agli anni Ottanta. Applicando il tasso fisso di cambio ufficiale, le vecchie 1.400 Lire al giorno destinate ai testimoni non residenti si sono trasformate in 0,72 Euro. Le 2.500 Lire previste per chi è costretto a rimanere fuori casa per un giorno intero sono diventate 1,29 Euro. Per i testimoni residenti nello stesso Comune del Tribunale, le 700 Lire di una volta sono state fissate ad appena 36 centesimi. Cifre congelate da quasi un quarto di secolo che nessun esecutivo ha mai più rivisto.

L’ODISSEA SUI BINARI E LE PRASSI DELLE CANCELLERIE

Spinto dal senso di responsabilità, il testimone risponde alla chiamata, organizza il viaggio e scopre cosa significa adempiere a un dovere civico quando la sede del processo dista centinaia di chilometri dalla propria residenza. Sebbene la legge nazionale (il D.P.R. 115/2002) parli genericamente di rimborsi in seconda classe sui “servizi di linea”, la realtà sul territorio è ben diversa. Per via delle interpretazioni e delle prassi estremamente restrittive applicate da molte cancellerie – come accade ad esempio al Tribunale di Napoli –, il tragitto non contempla automatismi per l’Alta Velocità. I funzionari liquidano i costi calcolandoli esclusivamente sulla base delle tariffe dei treni regionali ed interregionali, trasformando uno spostamento da nord a sud in una traversata di oltre dieci ore tra coincidenze e attese, a meno che il cittadino non decida di pagare di tasca propria la differenza per un treno veloce.

IL PARADOSSO DEL TESTE DELLA DIFESA

C’è un ulteriore cortocircuito nell’amministrazione della Giustizia che penalizza i cittadini: il rimborso dello Stato scatta solo se sei un testimone citato dalla Procura della Repubblica o direttamente dal Tribunale. Se invece vieni convocato dall’avvocato della difesa, per garantire il diritto costituzionale alla difesa di un imputato, l’Ufficio Spese di Giustizia respinge la pratica al mittente. Lo Stato non anticipa un centesimo: si limita a quantificare il dovuto e scarica l’onere economico interamente sulla parte privata e sul suo difensore, costringendo il testimone a rincorrere lo studio legale per ottenere il risarcimento delle spese.

IL CONTO FINALE DAVANTI AL BANCO DEL BAR

Uscendo dal palazzo di Giustizia con in mano il foglio di liquidazione, il bilancio dell’operazione si misura in cifre concrete. Da un lato figurano le centinaia di euro sborsate per la notte in hotel, i pasti e l’eventuale biglietto ad Alta Velocità acquistato a proprie spese per non trascorrere una giornata intera sui binari. Dall’altro c’è l’accredito statale: una moneta da cinquanta centesimi affiancata da due monete da dieci.

Al primo bar fuori dall’ingresso del Tribunale, il listino prezzi al banco indica che un caffè espresso costa un euro e venti. Il testimone piega la citazione che lo avvertiva della sanzione fino a 516 euro se si fosse rifiutato di comparire, osserva i 72 centesimi incassati dallo Stato per il proprio dovere compiuto e comprende che, per pagarsi quell’unico caffè, dovrà aggiungere ancora una volta del suo.