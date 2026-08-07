venerdì 7 Agosto 2026

Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli denuncia: “Affitti alle stelle, intervenga la guardia di finanza”

Il primo cittadino: "Richieste economiche del tutto fuori mercato e ingiustificate"

di Nadia CozzolinoData pubblicazione: 7-8-2026 ore 15:11Ultimo aggiornamento: 7-8-2026 ore 15:59

NAPOLI – “Prezzi degli affitti alle stelle dopo la scossa: ho raccolto le segnalazioni e le testimonianze di tantissimi concittadini che, gia messi a dura prova dall’emergenza, si trovano oggi ad affrontare richieste economiche del tutto fuori mercato e ingiustificate. Di fronte a questo scenario, mi sono attivato immediatamente e ho chiesto ufficialmente al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, l’intervento della guardia di finanza per verificare sul campo quanto sta accadendo e bloccare ogni eventuale irregolarità. Non possiamo in alcun modo accettare che si speculi sulla pelle di chi sta già vivendo momenti di grandissima difficoltà e apprensione”. Così il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.

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