Campi Flegrei, il sindaco di Pozzuoli denuncia: “Affitti alle stelle, intervenga la guardia di finanza”

NAPOLI – “Prezzi degli affitti alle stelle dopo la scossa: ho raccolto le segnalazioni e le testimonianze di tantissimi concittadini che, gia messi a dura prova dall’emergenza, si trovano oggi ad affrontare richieste economiche del tutto fuori mercato e ingiustificate. Di fronte a questo scenario, mi sono attivato immediatamente e ho chiesto ufficialmente al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, l’intervento della guardia di finanza per verificare sul campo quanto sta accadendo e bloccare ogni eventuale irregolarità. Non possiamo in alcun modo accettare che si speculi sulla pelle di chi sta già vivendo momenti di grandissima difficoltà e apprensione”. Così il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni.