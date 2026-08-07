venerdì 7 Agosto 2026

VIDEO| Firmato un patto sulla difesa tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan

Si stabilisce che "qualsiasi attacco armato contro uno dei tre Stati debba essere considerato un attacco contro tutti e tre"

di Giusy MercadanteData pubblicazione: 7-8-2026 ore 14:57Ultimo aggiornamento: 7-8-2026 ore 14:57

ROMA – Turchia, Arabia Saudita e Pakistan hanno firmato un patto sulla difesa. L’accordo – denominato “Accordo di Difesa Congiunta della Mecca” – è stato siglato a Gedda dal presidente turko Recep Tayyip Erdogan, dal principe ereditario e primo ministro Mohammed bin Salman e primo ministro del Pakistan Shabbaz Sharif.

Il documento approvato “riflette il comune impegno dei tre Stati a rafforzare ulteriormente la loro sicurezza collettiva e a promuovere la pace, la sicurezza e la stabilità nella regione e oltre, al fine di perseguire un futuro sicuro e prospero”.

SI RAFFORZA “LA DETERRENZA COLLETTIVA CONTRO QUALSIASI ATTO DI AGGRESSIONE”

“L’accordo- si legge ancora in una nota rilasciata dal ministero degli Esteri Pakistano- mira a rafforzare la deterrenza collettiva contro qualsiasi atto di aggressione e stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno qualsiasi dei tre Stati debba essere considerato un attacco contro tutti e tre. Prevede inoltre il potenziamento di tutti gli aspetti della cooperazione in materia di difesa tra i tre Stati”.

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