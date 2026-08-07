Guccini, la figlia Teresa ringrazia sui social chi ha cantanto per lui

ROMA – Mentre continua il pellegrinaggio in via Paolo Fabbri 43, con fiori, bottiglie di vino e messaggi lasciati di fronte alla porta di quella è stata l’abitazione di Francesco Guccini fino al 2012, l’ondata di affetto per il cantautore, scomparso ieri a 86 anni, arriva alla famiglia. È la figlia Teresa a rilanciare sul proprio profilo Instagram alcuni dei video circolati nella tarda serata di ieri sulle tante persone che, in piazza Maggiore, in via Paolo Fabbri, ma anche a Milano e nel resto d’Italia, si sono ritrovate spontaneamente per cantare, imbracciando una chitarra, le canzoni più celebri del ‘maestrone’. Ringrazia Teresa Guccini: un semplice “grazie” per la gente comune che si è riunita per cantare, ma anche per il cantante Lorenzo Jovanotti, che ieri, prima della prova generale del suo concerto, ha riunito musicisti e staff sul palco per ricordare il padre sulle note di “Il vecchio e il bambino”, e per il giornalista Vincenzo Mollica che ha dedicato all’amico un video pubblicato sui propri canali sociale.